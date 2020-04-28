Награбили на полмиллиона: под Киевом задержали вооруженную банду (фото, видео)

Происшествия

В Киевской области полиция задержала вооруженную банду, которая в апреле этого года ограбила дом фермера в селе Молчановка, и членов которой подозревают в причастности к нескольким кражам. Ранее под Киевом задержали банду, грабившую банковские терминалы.

Как сообщают в ГУНП Киевской области, преступной группой в составе четырех человек руководил мужчина, ранее имевший проблемы с законом. Две недели назад злоумышленники ограбили дом фермера, забрав банковские карточки, деньги и ценности. Потерпевший обратился в полицию лишь через сутки после ограбления, поскольку ему угрожали физической расправой над детьми.

Полицейские открыли уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и несмотря на отсутствие следов преступления, которые хозяева тщательно убрали до приезда следственно-оперативной группы, отсутствие камер видеонаблюдения, вышли на след нападавших.

Во время обысков было изъято огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, а также различные номерные автомобильные знаки и две «евробляхи» — Land Rover и Opel.

«Группа злоумышленников подозревается в совершении четырех краж денег из сейфов частных предпринимателей. Их преступный заработок достигает почти полмиллиона гривен», — отмечают в полиции и добавляют, что задержанных проверяют на совершение аналогичных преступлений в Киевской области.

Тем временем глава полиции Киевщины Андрей Небитов сообщил о том, что суд выпустил из-под стражи фигуранта дела об ограблении в Бориспольском районе, которого вместе с подельниками полиция задержала в августе 2019 года.

«Сложно понимать решение отдельных судей. К примеру, 27 апреля судья Святошинского суда Киева без участия прокурора и подозреваемого принял решение о немедленном освобождении из-под стражи гражданина Грузии, подозреваемого в совершении разбойного нападения в составе вооруженной банды», — написал он на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе полиция задержала этническую банду грабителей-клофелинщиков, один из членов которой «курировал» работу других преступных групп, специализировавшихся на карманных кражах в области.

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