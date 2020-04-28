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В Украине изменились правила денежных переводов: что важно знать (видео)
В Украине изменились правила государственного контроля над финансовыми потоками и порядок идентификации граждан при проведении безналичных платежей.
Так, во вторник, 28 апреля, вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
В частности, закон изменил подходы к финансовому мониторингу, увеличив с 150 тысяч до 400 тысяч гривен сумму, о проведении операций (в том числе, переводе средств за границу) о которой банки обязаны сообщать в Госфинмониторинг.
Что же касается коммунальных услуг, то их отнесли к операциям с низким риском — процесс и далее будет проходить без изменений — без дополнительной идентификации. Как, впрочем, оплата товаров и услуг, переводы с одной банковской карты на другую. Ведь ранее банки уже идентифицировали пользователей.
А вот для того, чтобы внести более пяти тысяч гривен на карту другого человека, следует прийти в банк и показать паспорт.
Подробно о том, какие изменения несет закон, рассказал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.
Эксклюзивный материал о том, на какие платежи не будет распространяться финансовый контроль, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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