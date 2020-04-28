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В Киеве ослабят карантин: какие предприятия возобновят работу в первую очередь (видео)
После того, как в Кабмине приняли решение о возможности постепенного выхода из карантина с 11 мая, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, как в столице с 12 мая могут ослабить ограничительные меры.
Во время брифинга он сообщил, что если количество заболевания будет расти, то власти в Киеве свое решение отменят.
«Смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты. Кафе, как рестораны, получат возможность работать на вынос. Заработают небольшие предприятия по изготовлению непродовольственных товаров, а также предоставляющие бытовые услуги. Будет разрешена работа адвокатских бюро и нотариусов», — отметил он.
Также по словам Виталия Кличко, могут открыть для посещения парки и скверы. «Надеемся, что правительство внесет в перечень предприятий, которым разрешат работу, продуктовые рынки», — отметил он и добавил, что ослабление ограничений могут ввести с 12 мая, если не будет резкого роста количества заболевших COVID-19.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине продовольственные рынки могут заработать с 1 мая, если такое решение утвердит Кабмин.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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