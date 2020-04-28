Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире и в Украине

Украина

В Сингапурском университете технологий и дизайна (SUTD) спрогнозировали, когда пандемия коронавируса, который на 28 апреля подтвердили уже 3 миллионов 65 тысяч 334 людей, пойдет на спад и закончится.

Проанализировав данные распространения заболевания в ряде стран, специалисты пришли к выводу, что пандемия в мире (по средним данным) может завершится осенью 2020 года. Правда, в ряде стран она может продлиться и до следующего года. Например, в Катаре и Бахрейне.

Что же касается Украины, то специалисты рассчитали, что пик заболевания COVID-19 уже пройден, и не исключили, что пандемия закончится летом этого года.

В то же время на сайте, где размещены соответствующие графики, содержится предупреждение, что обнародованные данные могут содержать ошибки и выкладываются для образовательных и исследовательских целей. «Модель и данные не соответствуют сложным, развивающимся и разнородным реалиям разных стран. Предсказания неопределенны по своей природе. Читатели должны принимать любые прогнозы с осторожностью», — заявляют в университете.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», израильский профессор Исаак Бен-Израэль утверждает, что количество случаев заражения COVID-19 стремительно растет в течение первых 40 дней после вспышки, а потом, достигнув пика, начинает резко снижаться. По его теории, после вспышки рост составляет примерно 30% инфицированных каждую неделю. После пика, который наступает через шесть недель, начинается 10-процентное снижение, а еще через неделю прирост составляет менее 5%. Профессор делает вывод, что спустя 70 суток коронавирус уходит.

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