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Синоптик рассказала о погоде в конце апреля и на 1 мая
В среду, 29 марта, в Украине станет еще теплее, в ряде регионов воздух днем прогреется до +18+24 градусов, а местами ожидаются грозы.
«В Киеве будет теплее, чем в Мадриде, Риме, Париже, не говоря уже о Берлине, Лондоне, Осло или Хельсинки. Температура воздуха 29 апреля в столице в течение дня составит + 22 + 24 градуса. Даже ночью и не будет этих легкомысленных заморозков — ожидается + 8 + 10 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
В то же время, по ее словам, погода будет разниться от региона к региону. Так в западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и грозы. Также осадки могут задеть и Винницкую область, однако в большинстве областей существенные осадки маловероятны.
«Температура воздуха в западных, северных областях и в большинстве центральных днем ожидается на уровне +18 + 24 градуса. А на востоке и на юге страны будет прохладнее — до + 14 + 19 градусов. На побережьях морей местами возможно + 11 + 14 градусов», — прогнозирует синоптик.
А в последний день апреля циклон принесет новые дожди с грозами на запад и север Украины, а также в Одесскую и Винницкую области. 30 апреля в западных областях температуру воздуха снизится до + 11 + 15 градусов, на остальной территории будет теплее.
Однако уже в пятницу, 1 мая, прохладный воздух доберется и до северных областей, включая Киев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ночь на воскресенье, 26 апреля, в Киеве был поставлен очередной рекорд — впервые за все время наблюдений с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше рекорда, установленного в 1987 году.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!