Украина

Ночь на 26 апреля была в Киеве рекордно дождливой

В ночь на воскресенье, 26 апреля, в Киеве выпало рекордное количество осадков. Причем благодаря дождю столица Украины стала одним из самых чистых городов в мире.

Как сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков — это на 6 мм больше чем в 1987 году, когда был установлен предыдущий рекорд.

При этом в большинстве других регионов Киевщины выпало значительно меньше осадков, в частности в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС зафиксировано лишь 0,1 мм.

Ранее сообщалось, что в конце апреля по всей территории Украины пройдут грозы, которые будут сопровождаться значительным потеплением воздуха.

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