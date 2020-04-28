- 19:17 "Дело Шеремета": суд принял новое решение по Кузьменко
- 19:14 Доктор Комаровский вступился за Регину Тодоренко, которой устроили судилище в сети
- 19:03 Возвращать украинцев из-за границы авиатранспортом начнут 1 мая: названы даты и направления
- 18:57 Доллар продолжает падение: курсы НБУ на 29 апреля
- 18:38 УПЦ может стать мостом, соединяющим Украину и Донбасс, — эксперт
- 18:34 Винница возобновляет работу рынков с 30 апреля
- 18:32 Каховку срочно закрывают на карантин: что произошло
- 18:20 Три боя братьев Кличко вошли в топ-50 поединков в истории бокса
- 18:09 В Днепре врачи восстановили ребенку разорванное собакой лицо
- 18:09 Рано зацвели: в Украине прогнозируют неурожай абрикосов, персиков и черешен
- 17:58 Вода ушла на полкилометра: в сети показали впечатляющие фото обмелевшего озера Свитязь
- 17:36 Выпала из окна 14-го этажа: во Львове при загадочных обстоятельствах погибла врач
Каховку срочно закрывают на карантин: что произошло
В Херсонской области готовят к закрытию город Каховка, где 26 апреля был зарегистрирован первый официально подтвержденный случай заболевания на COVID-19. Напомним, сам Херсон закрыли на карантин еще 2 апреля, после выявления COVID-19 у 42-летнего мужчины.
Заболевшей оказалась женщина, которая работает на частном предприятии ООО «Тройка».
После ПЦР-исследования ее контактных лиц (в их числе — 21 коллега по предприятию и 9 медиков) было обнаружено еще 21 COVID-позитивное лицо.
«Готовим город к закрытию», — написал мэр 36-тысячного города Андрей Дяченко в соцсети.
Отметим, на данный момент в Херсонской области подтверждено 88 случаев инфицирования, один человек скончался.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...