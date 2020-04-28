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Каховку срочно закрывают на карантин: что произошло

18:32 28 апреля 2020 485
Каховку срочно закрывают на карантин: что произошло
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Херсонской области готовят к закрытию город Каховка, где 26 апреля был зарегистрирован первый официально подтвержденный случай заболевания на COVID-19. Напомним, сам Херсон закрыли на карантин еще 2 апреля, после выявления COVID-19 у 42-летнего мужчины.

Заболевшей оказалась женщина, которая работает на частном предприятии ООО «Тройка».

После ПЦР-исследования ее контактных лиц (в их числе — 21 коллега по предприятию и 9 медиков) было обнаружено еще 21 COVID-позитивное лицо.

«Готовим город к закрытию», — написал мэр 36-тысячного города Андрей Дяченко в соцсети.

Отметим, на данный момент в Херсонской области подтверждено 88 случаев инфицирования, один человек скончался.

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