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Херсон закрыли: в городе подтвержден первый случай коронавируса
В городе Херсоне, через аэропорт которого из Украины пытались вывезти десятки тысяч респираторных масок, подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у 42-летнего мужчины.
Об этом в Facebook написал заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков.
По словам заместителя мэра, семью больного отправили на обсервацию.
«В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавируса. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Сегодня в 16 часов факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус. Все врачи, которые контактировали с больным, уже отправлены на обсервацию. Члены семьи больного: отец, мать, жена и ребенок, также на обсервации», — написал Козаков.
Он также отметил, что в ближайшее время в подъезде многоэтажного дома, где живет заболевший, проведут дезинфекцию.
По его словам, ровно в полночь Херсон закрыли на карантин.
«На въезде и выезде будут стоять пять блокпостов. Прошу граждан сохранять спокойствие, оставаться дома и при наличии первых симптомов обращаться к своему семейному врачу», — добавил Казаков.
В свою очередь, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook сообщил, что в области подтвердили три новых случая COVID-19. Один из них оказался смертельным.
«В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным», — сказал он.
Гусев не сообщил, кто именно стал жертвой заболевания.
Глава ОГА также рассказал, что состояние девушки, которая заболела несколько недель назад и находится в больнице, имеет положительную динамику.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на десять вечера 1 апреля в целом по Украине подтверждены 794 случаев COVID-19. При этом зафиксированы 20 случаев с летальным исходом, а в 13 случаях украинцам удалось победить опасное заболевание.
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