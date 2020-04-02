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Украина

Херсон закрыли: в городе подтвержден первый случай коронавируса

3:58 2 апреля 2020 10
Коронавирус Херсон
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В городе Херсоне, через аэропорт которого из Украины пытались вывезти десятки тысяч респираторных масок, подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у 42-летнего мужчины.

Об этом в Facebook написал заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков.

По словам заместителя мэра, семью больного отправили на обсервацию.

«В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавируса. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Сегодня в 16 часов факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус. Все врачи, которые контактировали с больным, уже отправлены на обсервацию. Члены семьи больного: отец, мать, жена и ребенок, также на обсервации», — написал Козаков.

Он также отметил, что в ближайшее время в подъезде многоэтажного дома, где живет заболевший, проведут дезинфекцию.

По его словам, ровно в полночь Херсон закрыли на карантин.

«На въезде и выезде будут стоять пять блокпостов. Прошу граждан сохранять спокойствие, оставаться дома и при наличии первых симптомов обращаться к своему семейному врачу», — добавил Казаков.

В свою очередь, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook сообщил, что в области подтвердили три новых случая COVID-19. Один из них оказался смертельным.

«В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным», — сказал он.

Гусев не сообщил, кто именно стал жертвой заболевания.

Глава ОГА также рассказал, что состояние девушки, которая заболела несколько недель назад и находится в больнице, имеет положительную динамику.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на десять вечера 1 апреля в целом по Украине подтверждены 794 случаев COVID-19. При этом зафиксированы 20 случаев с летальным исходом, а в 13 случаях украинцам удалось победить опасное заболевание.

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