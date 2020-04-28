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Украина

В Украине запустили сервис оплаты с мобильных устройств штрафов за нарушение ПДД

20:53 28 апреля 2020 67
В Украине запустили сервис оплаты с мобильных устройств штрафов за нарушение ПДД
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

МВД запустило приложение для водителей, с помощью которого они могут онлайн оплатить штрафы за нарушение ПДД. Воспользоваться приложением можно по номеру водительского удостоверения, ИНН водителя или по серии и номеру штрафа.

Кроме того, новый сервис, созданный в сотрудничестве с платформой Штрафы UA, помогает не только оплатить штраф, но и проверить статус и историю оплат. На данный момент он работает для iOS, однако в начале мая выйдет и обновление для Android.

Разработчики сервиса отмечают, что по данным платформы Opendatabot, на текущий момент число непогашенных водительских штрафов достигает 860 тысяч (общая сумма — около 0,5 млрд гривен).

Кроме того, большая часть штрафов, уплаченных через банки, «зависает» на счетах казначейства, но не «подтягиваются» автоматически в полицию.

«Из-за этого оплачено — это не всегда погашено. Оплата через специализированный онлайн-сервис является самым надежным способом», — говорится в сообщении.

На данный момент количество пользователей, которые проверяют и платят штрафы с помощью Штрафы UA, достигло 160 тысяч человек. Через сервис оплачено более 42 000 штрафов на сумму более 12,3 млн грн.

Напомним, с 22 апреля украинцам стал доступен в приложении «Дія» цифровой паспорт. А с 27 апреля через приложение можно оформить пособие по безработице.

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