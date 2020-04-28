- 21:04 Украина победила Румынию в поединке по FIFA 20
- 20:53 В Украине запустили сервис оплаты с мобильных устройств штрафов за нарушение ПДД
- 20:29 Коронавирус бьет мужчин ниже пояса, — инфекционист
- 20:23 В Житомире с 1 мая заработают не только рынки, но и парикмахерские и кафе
- 20:06 В Днепре стаффордширский терьер искусал ребенка и полицейского
- 19:58 В Украине пресекли масштабное производство алкоголя, деньги от продажи которого шли боевикам на Донбасс
- 19:46 Свитолина проиграла белоруске Азаренко матч виртуального турнира в Мадриде
- 19:35 Эхо скандала: полиция нагрянула в пустой ресторан нардепа Тищенко
- 19:17 "Дело Шеремета": суд принял новое решение по Кузьменко
- 19:14 Доктор Комаровский вступился за Регину Тодоренко, которой устроили судилище в сети
- 19:03 Возвращать украинцев из-за границы авиатранспортом начнут 1 мая: названы даты и направления
- 18:57 Доллар продолжает падение: курсы НБУ на 29 апреля
В Украине запустили сервис оплаты с мобильных устройств штрафов за нарушение ПДД
МВД запустило приложение для водителей, с помощью которого они могут онлайн оплатить штрафы за нарушение ПДД. Воспользоваться приложением можно по номеру водительского удостоверения, ИНН водителя или по серии и номеру штрафа.
Кроме того, новый сервис, созданный в сотрудничестве с платформой Штрафы UA, помогает не только оплатить штраф, но и проверить статус и историю оплат. На данный момент он работает для iOS, однако в начале мая выйдет и обновление для Android.
Разработчики сервиса отмечают, что по данным платформы Opendatabot, на текущий момент число непогашенных водительских штрафов достигает 860 тысяч (общая сумма — около 0,5 млрд гривен).
Кроме того, большая часть штрафов, уплаченных через банки, «зависает» на счетах казначейства, но не «подтягиваются» автоматически в полицию.
«Из-за этого оплачено — это не всегда погашено. Оплата через специализированный онлайн-сервис является самым надежным способом», — говорится в сообщении.
На данный момент количество пользователей, которые проверяют и платят штрафы с помощью Штрафы UA, достигло 160 тысяч человек. Через сервис оплачено более 42 000 штрафов на сумму более 12,3 млн грн.
Напомним, с 22 апреля украинцам стал доступен в приложении «Дія» цифровой паспорт. А с 27 апреля через приложение можно оформить пособие по безработице.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Поссорилась с братом: стали известны причины исчезновения и гибели 6-летней Милены из Харькова (фото, видео)
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»