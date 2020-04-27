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Украина

Пособие по безработице теперь можно оформить онлайн: что для этого нужно

13:31 27 апреля 2020 97
«Дія»
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Украине процедура оформления пособия по безработице теперь проводится онлайн — помощью приложения «Дія». Ранее изменились условия получения пособия по безработице для тех, кто уволился по собственному желанию.

Как сообщается на странице приложения «Дія» в Facebook, оформление регулируется постановлением Кабинета министров «О реализации экспериментального проекта по реализации прав граждан на социальную защиту от безработицы».

Для оформления надо перейти на портал «Дія»: https://bit.ly/2yCc3yG.

Доступны две услуги: предоставление статуса безработного и назначение пособия по безработице. Для их получения необходимо авторизоваться. Процедура занимает всего 10 минут.

Сервис работает в двух режимах: при карантине и после его завершения.

Ранее сообщалось, что увеличился размер минимального пособия для безработных.

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