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Мешает тренироваться: девушку-бойца ММА осудили за "слишком откровенный" купальник

0:35 29 апреля 2020 130
Валери Лореда
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Обладательница чёрного пояса 4 дана по тхэквондо и боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда из США любит демонстрировать в Сети свое почти совершенное тело на тренировках, а также во время отдыха.

«Скандальный» снимок

Девушка считает, что публикация снимков помогает другим молодым людям поверить в свои силы и заняться спортом, пытаясь добиться таких же результатов.

Обычно фото Валери получают только одобрительные комментарии и восторженные отзывы — причем, как со стороны парней, так и девушек.

Но вот недавний пост в Instagram вызвал недоумение и неодобрительные отклики пользователей: на нем Лореда предстала в необычном купальнике — его верх некоторые фанаты посчитали излишне откровенным.

«Как ты занимаешься единоборствами в таком открытом купальнике?», «Тебе не мешают такие откроенные наряды?», «Ты же не Шакира, а спортсменка — думай о тренировках, а не о том, как произвести впечатление!», «В мире карантин, а ты щеголяешь в чересчур открытых купальниках», — написали якобы возмущенные пользователи.

В то же время другие фолловеры высказали девушке свое полное одобрение: по их мнению, такие отзывы — явно дела рук соперниц Лореды, которым не дают покоя лавры спортсменки: девушка выступает в Bellator и у нее на счету десять побед в ММА.

Фанаты дружно поддержали Валери лайками — за день их набралось уже больше 30 тысяч — и одобрительными комментариями. Спортсменке советуют не обращать внимание на «осуждение» и спокойно тренироваться дальше — в любом наряде, который удобен, прежде всего, ей самой.

Напомним, Валери родилась 19 июля 1998 года в Майами, штат Флорида (США) и долгое время занималась тхэквондо. Её родители и младшие сёстры также занимаются этим видом борьбы. В 2018 году Валери перешла в смешанные единоборства, провела три боя среди любителей. Осенью 2018 года подписала контракт с Bellator MMA. 16 февраля 2019 года она дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах, победив техническим нокаутом Колби Флетчер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в спортивном комплексе города Аксбридж (пригородный городок на западе Лондона), девушку попросили прикрыться полотенцем, поскольку другие посетительницы центра сочли ее наряд «слишком сексуальным».

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Мешает тренироваться: девушку-бойца ММА осудили за "слишком откровенный" купальник

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