- 01:05 Странное "ноу-хау": в Днепре "пометили" дома, где живут люди с подозрением на COVID-19
- 00:35 Мешает тренироваться: девушку-бойца ММА осудили за "слишком откровенный" купальник
- 00:25 Избитая любимым Анфиса Чехова намекнула Регине Тодоренко на страшное
- 28.04 23:55 Пик не пройден: Шмыгаль объяснил, когда Украина начнет выходить из карантина
- 28.04 23:28 Настя Каменских показала всем грязное белье
- 28.04 23:25 Снова десятки заболевших: на Буковине зафиксированы новые случаи COVID-19
- 28.04 23:02 Боевики открыли артиллерийский огонь возле Золотого: ВСУ понесли потери
- 28.04 22:30 Коронавирус "накрыл" психбольницу в Почаеве: счет заболевших врачей и пациентов идет на десятки
- 28.04 22:25 Украинец больше недели не может вернуться домой из Эмиратов, чтобы похоронить маленькую дочь
- 28.04 22:01 Причиной смертельного ДТП на столичных Позняках мог стать инсульт у водителя
- 28.04 21:59 Каховку срочно закрывают на карантин: что произошло
- 28.04 21:57 Легенда украинского спорта умерла в 57 лет
Мешает тренироваться: девушку-бойца ММА осудили за "слишком откровенный" купальник
Обладательница чёрного пояса 4 дана по тхэквондо и боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда из США любит демонстрировать в Сети свое почти совершенное тело на тренировках, а также во время отдыха.
«Скандальный» снимок
Девушка считает, что публикация снимков помогает другим молодым людям поверить в свои силы и заняться спортом, пытаясь добиться таких же результатов.
Обычно фото Валери получают только одобрительные комментарии и восторженные отзывы — причем, как со стороны парней, так и девушек.
Но вот недавний пост в Instagram вызвал недоумение и неодобрительные отклики пользователей: на нем Лореда предстала в необычном купальнике — его верх некоторые фанаты посчитали излишне откровенным.
«Как ты занимаешься единоборствами в таком открытом купальнике?», «Тебе не мешают такие откроенные наряды?», «Ты же не Шакира, а спортсменка — думай о тренировках, а не о том, как произвести впечатление!», «В мире карантин, а ты щеголяешь в чересчур открытых купальниках», — написали якобы возмущенные пользователи.
В то же время другие фолловеры высказали девушке свое полное одобрение: по их мнению, такие отзывы — явно дела рук соперниц Лореды, которым не дают покоя лавры спортсменки: девушка выступает в Bellator и у нее на счету десять побед в ММА.
Фанаты дружно поддержали Валери лайками — за день их набралось уже больше 30 тысяч — и одобрительными комментариями. Спортсменке советуют не обращать внимание на «осуждение» и спокойно тренироваться дальше — в любом наряде, который удобен, прежде всего, ей самой.
Напомним, Валери родилась 19 июля 1998 года в Майами, штат Флорида (США) и долгое время занималась тхэквондо. Её родители и младшие сёстры также занимаются этим видом борьбы. В 2018 году Валери перешла в смешанные единоборства, провела три боя среди любителей. Осенью 2018 года подписала контракт с Bellator MMA. 16 февраля 2019 года она дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах, победив техническим нокаутом Колби Флетчер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в спортивном комплексе города Аксбридж (пригородный городок на западе Лондона), девушку попросили прикрыться полотенцем, поскольку другие посетительницы центра сочли ее наряд «слишком сексуальным».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...