Хватит десяти минут: австралийский медик назвала простой способ защиты от коронавируса

Мир

Для того, чтобы избежать заболевания коронавирусом, который может иметь ряд осложнений для организма, человеку достаточно регулярно пополнять запасы витамина D, который является самым нужным для поддержания здоровья и работы иммунной системы.

Об этом заявила в интервью австралийский специалист, доктор Рейчел Нил, пишет Daily Mail.

По словам медика, чтобы восполнить запас вещества, нужно ежедневно принимать солнечные ванны. Находиться на солнце достаточно всего 10 минут.

«Такой достаточно простой способ позволяет поддерживать необходимое количество витамина D, образуемого в коже под воздействием лучей. В результате можно значительно повысить свою устойчивость к респираторным инфекциям», — считает доктор Рейчел Нил.

При этом эксперт ссылается на эксперимент с участием 78 тысяч пациентов показал: среди людей с пониженным уровнем витамина D легко подхватывающих инфекции почти в два раза больше. Также они склонны переносить болезни более тяжело, чем пациенты, получающие достаточно витамина.

«Принимая солнечные ванны, ориентируйтесь на климат. В теплом принимайте их по 10 минут, в более прохладном — по 15», — поделилась способом эксперт.

В то же время медик предупредила, что слишком много витамина D употреблять не стоит: его передозировка может провоцировать нарушения в работе организма.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что для того, чтобы пополнять витамин D в организме, следует включить в рацион такие продукты как сардины, сельдь, семга, тунец, говяжья печень, яйца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter