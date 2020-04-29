Путина поймали на очередной лжи: обманул всех россиян сразу (фото)

Мир

Президент России Владимир Путин, чьи рейтинг обрушились до минимальной планки за 14 лет, продолжает жить в своей «параллельной реальности», пытаясь добиться дешевой популярности с помощью не совсем честных средств.

В этом хозяина Кремля уличили сами россияне, наблюдавшие за своим лидером во время его обращения к стране, в ходе которого он продлил режим всеобщей самоизоляции до 11 мая.

Так, пользователь Twitterс ником @mix_voronezh опубликовал пост «Прямой эфир для лохов», в котором продемонстрировал, что время «прямой трансляции» и время на часах нацлидера явно не стремятся к синхронизации и живут каждое своей жизнью.

И это не может не наталкивать на мысли о том, что зрителям крутят запись «выступления в прямом эфире», или же президент РФ находится не в Москве, а в совершенно другом часовом поясе — возможно, даже в подземном бункере в другой части страны.

В обоих случаях — обман зрителей и сплошное надувательство.

Читатели микроблога, осознавая очевидное перекручивание реальности, активно включились в обсуждение поста.

«Какой лидер, такое и время», «Может, ему время другое подсовывают?», «Опять консервы предлагают», «Плохо, что месяца не видно», «В Гваделупе другой часовой пояс», «Он уехал на похороны Кимченына. Запись оставил», «Батарейку забыл поменять», «Загорелый. Солнечные ванны у бассейна принимал», «Не факт, что сегодня записывали», «Он работает на опережение», «Записал — поменял бункер — пустили в эфир. Всё по инструкции. А то мало ли, „гипергавк“ прилетит», — пишут они.

При этом никто них даже не пытается «обелить» Путина, понимая всю абсурдность ситуации. А некоторые и вовсе «предлагают подсказки» кремлевским пропагандистам — как объяснить свои явные проколы в эфире.

В целом же по реакции самих граждан РФ можно понять, что их президент снова, похоже, «пытался всех переиграть» — как в случае с затягиванием введения в стране карантина — но в проигрыше оказались все россияне.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению ветерана внешней разведки генерал-лейтенанта Василия Богдана, президент Российской Федерации Владимир Путин столкнулся в последние недели с большим количеством факторов, которые пошатнули его казавшееся когда-то незыблемым положение: падение цены на нефть, рецессия экономики, увеличение недовольства населения из-за потери социальных параметров и роста безработицы. И находится он сейчас в самом что ни на есть незавидном положении. Возможно, поэтому и пытается «чудить» с прямыми эфирами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter