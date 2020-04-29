Джиджи Хадид беременна первенцем (фото)

Шоу-бизнес

Американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид ожидает первенца. Отец будущего ребенка — 27-летний британский певец пакистанского происхождения — бывший участник группы One Direction Зейн Малик.

Как сообщает издание TMZ, Джиджи, которая 23 апреля отметила свое 25-летие, находится на 20-й неделе беременности.

В настоящее время Джиджи и Зейн вместе самоизолировались на принадлежащей ее семье ферме в штате Пенсильвания.

Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. В марте 2018-го они объявили о своем разрыве. Однако в январе 2020-го года возобновили свои отношения.

До встречи с Зейном у Джиджи были романы с певцом Коди Симпсоном (нынешним бойфрендом Майли Сайрус), а также с Джо Джонасом, который сейчас женат на звезде сериала «Игра престолов» Софи Тернер. Софи, по слухам, также беременна первенцем.

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