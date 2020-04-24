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Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как сестры Хадид выглядели в детстве и какими красотками выросли (фото)

9:34 24 апреля 2020 165
Сестры Хадид
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная модель Джиджи Хадид 23 апреля отпраздновала день рождения. Отмечать пришлось в изоляции, но ее сестра Белла Хадид, которая считается самой красивой женщиной в мире, трогательно поздравила Джиджи с днем рождения, показав архивные фото.

Именно эти фото, которые сестрички часто публикуют в соцсетях, позволяют увидеть, как изменились модели.

Сестры Хадид

Джижди и Белла всегда были симпатичными, но ради успеха пришлось поработать над внешностью и даже обратиться к пластическим хирургам.

Белла

Джиджи

И если Белла не скрывает, что переделала лицо, то Джиджи уверяет — все свое, ничего не меняла. Да, похудела, но к пластике не прибегала. А вот специалисты говорят о блефаропластике. Но смотрите сами.

Сестры в детстве

Сестры Хадид

Сестры Хадид

Белла и Джиджи взрослые

Сестры Хадид

Сестры Хадид

Ну, и Джижи с именинным пирогом

Сестры Хадид

Напомним, что мать сестричек не уступает им в красоте.

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