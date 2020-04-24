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Тогда и сейчас: как сестры Хадид выглядели в детстве и какими красотками выросли (фото)
Популярная модель Джиджи Хадид 23 апреля отпраздновала день рождения. Отмечать пришлось в изоляции, но ее сестра Белла Хадид, которая считается самой красивой женщиной в мире, трогательно поздравила Джиджи с днем рождения, показав архивные фото.
Именно эти фото, которые сестрички часто публикуют в соцсетях, позволяют увидеть, как изменились модели.
Джижди и Белла всегда были симпатичными, но ради успеха пришлось поработать над внешностью и даже обратиться к пластическим хирургам.
И если Белла не скрывает, что переделала лицо, то Джиджи уверяет — все свое, ничего не меняла. Да, похудела, но к пластике не прибегала. А вот специалисты говорят о блефаропластике. Но смотрите сами.
Сестры в детстве
Белла и Джиджи взрослые
Ну, и Джижи с именинным пирогом
Напомним, что мать сестричек не уступает им в красоте.
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