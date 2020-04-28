Власти Черновцов досрочно возобновили работу рынков под давлением торговцев

Общество и люди

В то время, как Кабмин только собирается рассмотреть вопрос о возможном открытии продовольственных рынках, в Черновцах исполком принял соответствующее решение и разрешил торговлю во время карантина.

«За соответствующее решение проголосовало большинство членов исполнительного комитета. Решение предусматривает, что торговля продуктами питания будет осуществляться при условии обеспечения персонала и посетителей средствами защиты, в частности, респираторами или защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Также сообщается, что в торговом помещении не должно быть более одного посетителя на 10 кв.м. площади, и что должны соблюдаться другие санитарные и противоэпидемические мероприятия. Работу рынков ограничили, запретив торговлю с 20:00 до 4:00.

Решение было принято после того, как 27 апреля предпринимателей провели акцию протеста в Черновцах, требуя разрешить работу продовольственных рынков в период карантина.

Подробно о ситуации рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на протесты выходили и фермеры Херсонщины, требовавшие открыть рынки и заявлявшие, что не могут продать сезонные овощи даже по самым низким ценам.

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