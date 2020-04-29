«Ответственность должна быть персональной»: Разумков выступил против люстрации

Украина

В условиях пандемии коронавируса и карантина отмена закона о люстрации утратила актуальность, однако в дальнейшем Украина может вернуться к исполнению решения ЕСПЧ (напомним, в октябре суд отклонил претензии к бывшим чиновникам из правительства Януковича, которые были уволены по люстрации).

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Я думаю, что пока, особенно в условиях эпидемии коронавируса и карантина, такие решения в Раде рассматриваться не будут. В дальнейшем, в зависимости от инициатив народных депутатов и уровня поддержки, теоретически это возможно. Опять же — есть решение ЕСПЧ, о котором вы сказали. Этот вопрос также находится на рассмотрении Конституционного суда Украины», — заявил Голобуцкий, признавшись, что еще до прихода во власть относился к люстрации «очень специфически».

По мнению Разумкова, под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замешаны в громких скандалах.

В противовес всеобщей люстрации глава парламента отстаивает принцип персональной ответственности.

«Если вы вор, если вы человек, который замешан в коррупции или каких-то еще более страшных деяниях, вас не увольнять надо — вас надо сажать. Этим должны заниматься правоохранительные органы, потом собранные материалы должны быть отправлены в суд, и справедливый суд должен принять решение в соответствии с законом», — констатировал он.

Напомним, уже в феврале 2020 Минюст Украины проиграл апелляцию в Европейском суде по правам человека, оспаривая решения о выплатах компенсаций люстрированным чиновникам времен президентства Виктора Януковича. При этом, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина констатировал, что суд таки признал, что по состоянию на 2014 год ситуация в Украине давала основания для проведения люстрации.

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