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Вход в ресторан "Велюр" Николая Тищенко замуровали: в сеть попало видео

12:12 29 апреля 2020 418
Вход в ресторан «Велюр» Николая Тищенко замуровали: в сеть попало видео
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Ресторан «Велюр», якобы принадлежащий народному депутату фракции «Слуга народа» Николаю Тищенко, снова попал в скандал — активисты «замуровали» его вход и сняли это на видео.

«Карантин, так карантин! Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют!» — объяснили они свои действия.

Оказалось, что инициатором акции стал лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который ранее рассказал «ФАКТАМ» о своих делах на карантине.

Напомним, после обнародования в сети видео журналистов-расследывателей о том, как ресторан продолжает нарушать карантинные ограничения, обслуживая представителей власти, в заведение нагрянула полиция. В момент появления правоохранителей посетителей в ресторане не было, внутри находились только несколько работников. Администратор написал объяснение и подписал обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина. Также у него взяли обязательства по работе заведения исключительно в онлайн-режиме.

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