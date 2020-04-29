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Украина

Это неприемлемо и непонятно: президент Грузии о возможном назначении Саакашвили вице-премьером

7:44 29 апреля 2020 61
Саломе Зурабишвили
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Грузии планы руководства Украины назначить бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили в правительство на должность вице-премьера по реформам назвали неприемлемыми и непонятными.

Об этом говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отметила, что кандидат на высокую политическую должность был признан виновным «во всех трех грузинских инстанциях». «Его обвиняют в серьезных коррупционных преступлениях. Сложившуюся сегодня ситуацию переживают все те, кто уважает историю наших стран и тот трудный путь, который мы прошли вместе, и те, кто обеспокоен будущим нашей стратегической дружбы. Среди них лично я — президент Грузии, а со мной — большинство общества», — отметила глава государства.

Подчеркнув, что хоть вмешательства во внутренние дела другой страны недопустимыми, Саломе Зурабишвили добавила, что в Грузии возможное назначение Саакашвили расценивают как неприемлемое.

«Я даже не представляю, как человек может быть настолько важен, что из-за него на карту поставлены долгосрочные отношения между нашими государствами, наши институты игнорируются, а наше общество — оскорбляется», — заявила президент Грузии и добавила: «Я сожалею об отсутствии доверия, которое уже сложилось между нашими странами, но я хотел бы ошибиться и надеюсь, что интересы наших стран будут более ценными, чем узкие политические амбиции и расчеты».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», письмо с предупреждением о возможности ухудшения отношений с Грузией получил и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому написал его грузинский коллега Арчил Талаквадзе.

Тем временем сообщается, что в президентской фракции пока что нет голосов за назначение Саакашвили вице-премьером.

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