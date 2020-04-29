Украина

За плечами 12 лет тюрьмы: в Закарпатье задержали «криминального авторитета» (фото, видео)

В Закарпатской области полицейские задержали уроженца Армении — «криминального авторитета», который собрался контролировать преступные группы региона. Ранее в Киеве задержали «вора в законе» из РФ по кличке «Камо Московский»

Как сообщил начальник областного управления стратегических расследований Нацполиции Андрей Иванкив, правоохранители выяснили, что 55-летнего иностранца в 2019 году выдворяли из Украины с запретом въезда на пять лет, и что через официальные пункты пропуска человек с такими данными на территорию нашего государства не въезжал.

«По информации оперативников, мужчина пересек границу через пункт пропуска в Черновицкой области, предоставив при этом поддельный паспорт. Ответ иностранных коллег на наш запрос только подтвердил эту информацию», — отметил он.

В полиции уточняют, что «авторитет» планировал взять под свой контроль преступную деятельность в регионе. Чтобы его не задержали правоохранители, он каждые три-четыре дня менял место жительства.

О задержанном известно, что он 12 лет отсидел в тюрьме, получив от «вора в законе» определенный статус в преступном мире.

Сотрудниками областной миграционной службы составили административные протоколы. В ближайшее время будет решен вопрос о его принудительном выдворения с территории Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале марта в столице задержали «вора в законе» по кличке «Коба Руставский», который в течение года скрывался в одном из частных домов в Дарницком районе. Задержанный находится в международном розыске по запросу Франции, где его подозревают в организации заказного убийства.

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