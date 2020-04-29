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Происшествия

В Закарпатье иностранец заказал убийство нежелательного свидетеля: подробности детективной истории

15:52 29 апреля 2020 215
задержание
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В ночь с 28 на 29 апреля в Закарпатье задержали иностранца, который заказал киллеру убийство нежелательного свидетеля. Бойцы спецподразделения КОРД и детективы полиции остановили мужчину, когда он пытался покинуть пределы области и выехать в Киев.

История началась с того, что у бизнесмена-иностранца, проживающего в Тячевском районе Закарпатской области, возник конфликт с владельцем местного магазина. Во время разговора он угрожал предпринимателю. Угрозы случайно слышала женщина — продавец магазина. Узнав об этом, иностранец решил избавиться от нежелательного свидетеля и нанял киллера.

Заказчик снабдил исполнителя подробной информацией о женщине (фото, привычки, место жительства и работы) и назначил цену за убийство.

Правоохранители склонили киллера к сотрудничеству и инсценировали убийство потерпевшей. Увидев фото «убитой женщины» заказчик рассчитался и планировал покинуть Закарпатье, чтобы обеспечить себе алиби.

Мужчину задержали. Прокуратура намерена ходатайствовать перед судом о содержании его под стражей, сообщили в ведомстве.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об убийстве двух женщин под Киевом, которое заказал бывший муж одной из них. А в Запорожье майор полиции «заказал» местного жителя, который обидел его близкого родственника.

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