- 16:48 Под Киевом разбилась «скорая» с пьяным водителем, пострадала бригада медиков
- 16:35 Директора киевских школ просят Минобразования отменить итоговую аттестацию для выпускников
- 16:34 В Киеве спасатели пришли на помощь ребенку с застрявшим в столе пальцем
- 16:32 Почти 80 тысяч киевлян получат матпомощь ко Дню Победы: кому и сколько выплатят
- 16:06 Умер звезда фильма "Миллионер из трущоб"
- 15:59 В НАН уточнили даты пика смертности от коронавируса в Украине
- 15:53 Топ-менеджерам госпредприятий урезали зарплату на время карантина: что решил Кабмин
- 15:52 В Закарпатье иностранец заказал убийство нежелательного свидетеля: подробности детективной истории
- 15:28 «Пещерный человек»: жена постригла Джоковича на домашнем стуле
- 15:25 В общежитии для пожилых людей на Киевщине зафиксировали вспышку коронавируса
- 15:21 Заманил в машину игрушками: под Одессой поймали мужчину, пытавшегося похитить 7-летнюю девочку
- 15:12 Дочь звезды 90-х зверски избили толпой на пляже
В Закарпатье иностранец заказал убийство нежелательного свидетеля: подробности детективной истории
В ночь с 28 на 29 апреля в Закарпатье задержали иностранца, который заказал киллеру убийство нежелательного свидетеля. Бойцы спецподразделения КОРД и детективы полиции остановили мужчину, когда он пытался покинуть пределы области и выехать в Киев.
История началась с того, что у бизнесмена-иностранца, проживающего в Тячевском районе Закарпатской области, возник конфликт с владельцем местного магазина. Во время разговора он угрожал предпринимателю. Угрозы случайно слышала женщина — продавец магазина. Узнав об этом, иностранец решил избавиться от нежелательного свидетеля и нанял киллера.
Заказчик снабдил исполнителя подробной информацией о женщине (фото, привычки, место жительства и работы) и назначил цену за убийство.
Правоохранители склонили киллера к сотрудничеству и инсценировали убийство потерпевшей. Увидев фото «убитой женщины» заказчик рассчитался и планировал покинуть Закарпатье, чтобы обеспечить себе алиби.
Мужчину задержали. Прокуратура намерена ходатайствовать перед судом о содержании его под стражей, сообщили в ведомстве.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об убийстве двух женщин под Киевом, которое заказал бывший муж одной из них. А в Запорожье майор полиции «заказал» местного жителя, который обидел его близкого родственника.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...