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С кастрюлей на голове и грубыми ошибками: «Всеукраинская школа онлайн» снова оскандалилась (видео)
На онлайн-уроке истории, который проводился для школьников пятого класса, учительница истории во время рассказа о событиях Евромайдана надела на голову кастрюлю.
Педагог продемонстрировала фотографии митингующих на Майдане людей с кастрюлями на головах и при этом надела на голову кастрюлю.
На грубые ошибки, допущенные в ходе этого урока обратила внимание также главный редактор КП в Украине Оксана Богданова, которая написала об этом в своем Facebook.
Она отметила следующие неточности:
- Николай Амосов провел операцию, о которой упоминает учитель, в 1963 году.
- Марина Вязовская сейчас живет в Швейцарии и работает в Швейцарском федеральном технологическом институте. Из Украины она уехала лет 10 назад.
- Борис и Евгений Патоны отнюдь не братья. Хотя близкие родственники. Это отец и сын.
Ранее сообщалось, что назвали причину большого количества ошибок в рамках Всеукраинской школы онлайн.
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