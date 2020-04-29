Украина

С кастрюлей на голове и грубыми ошибками: «Всеукраинская школа онлайн» снова оскандалилась (видео)

На онлайн-уроке истории, который проводился для школьников пятого класса, учительница истории во время рассказа о событиях Евромайдана надела на голову кастрюлю.

Педагог продемонстрировала фотографии митингующих на Майдане людей с кастрюлями на головах и при этом надела на голову кастрюлю.

На грубые ошибки, допущенные в ходе этого урока обратила внимание также главный редактор КП в Украине Оксана Богданова, которая написала об этом в своем Facebook.

Она отметила следующие неточности:

Николай Амосов провел операцию, о которой упоминает учитель, в 1963 году. Марина Вязовская сейчас живет в Швейцарии и работает в Швейцарском федеральном технологическом институте. Из Украины она уехала лет 10 назад. Борис и Евгений Патоны отнюдь не братья. Хотя близкие родственники. Это отец и сын.

Ранее сообщалось, что назвали причину большого количества ошибок в рамках Всеукраинской школы онлайн.

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