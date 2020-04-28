Доллар продолжает падение: курсы НБУ на 29 апреля

Деньги

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на 29 апреля 2020 года на уровне 27,0485 гривен за доллар, т. е. что почти на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Соответствующая информация появилась на сайта НБУ.

В то же время официальный курс евро несколько подрос — с 29,4184 гривен за евро до 29,4274 гривен.

Скрин с сайта НБУ

По данным РБК-Украина, при закрытии торгов на межбанковском валютном рынке доллар 28 апреля в продаже снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку — до 27,10 гривен за доллар, при покупке — до 27,07 гривен.

Курс продажи евро вырос на 13 копеек и при закрытии торгов составил 29,43 гривен за евро.

Подробнее о перспективах курса основных валют в Украине читайте в статье ФАКТОВ «Неделя началась с подорожания доллара: что будет дальше».

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