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Доллар продолжает падение: курсы НБУ на 29 апреля
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на 29 апреля 2020 года на уровне 27,0485 гривен за доллар,
В то же время официальный курс евро несколько подрос — с 29,4184 гривен за евро до 29,4274 гривен.
По данным РБК-Украина, при закрытии торгов на межбанковском валютном рынке доллар 28 апреля в продаже снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку — до 27,10 гривен за доллар, при покупке — до 27,07 гривен.
Курс продажи евро вырос на 13 копеек и при закрытии торгов составил 29,43 гривен за евро.
Подробнее о перспективах курса основных валют в Украине читайте в статье ФАКТОВ «Неделя началась с подорожания доллара: что будет дальше».
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