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Доллар продолжает падение: курсы НБУ на 29 апреля

18:57 28 апреля 2020 87
Доллар продолжает падение: курсы НБУ на 29 апреля
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на 29 апреля 2020 года на уровне 27,0485 гривен за доллар, т. е. что почти на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Соответствующая информация появилась на сайта НБУ.

В то же время официальный курс евро несколько подрос — с 29,4184 гривен за евро до 29,4274 гривен.

Скрин с сайта НБУ

По данным РБК-Украина, при закрытии торгов на межбанковском валютном рынке доллар 28 апреля в продаже снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку — до 27,10 гривен за доллар, при покупке — до 27,07 гривен.

Курс продажи евро вырос на 13 копеек и при закрытии торгов составил 29,43 гривен за евро.

Подробнее о перспективах курса основных валют в Украине читайте в статье ФАКТОВ «Неделя началась с подорожания доллара: что будет дальше».

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