Молодая жена показала голого Александра Цекало (фото)

Шоу-бизнес

Продюсер Александр Цекало с молодой женой Дариной Эрвин провоцируют публику. На своей странице в Instagram молодая жена продюсера публикует фото картин эротического характера, с изображением половых органов. На одним из снимков засветился голым и 59-летний Цекало. Он позирует на фоне одной из картин любимой. Видно, что Александр является обладателем далеко не идеальных форм. В комментариях под фото пишут, что Дарина заботливо с помощью фотошопа «подрезала» мужу обвисший живот.

Супруги редко комментируют свои отношения и не дают интервью. «Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели», — обмолвилась журналистам Эрвин.

Сейчас Александр и Дарина живут в США, в Лос-Анджелесе. О романе продюсера с молодой художницей стало известно в 2018 году. Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой и женился на новой избраннице. Дарина стала его четвертой женой.

Ранее обнаженной фигурой порадовала поклонников певица и актриса Даша Астафьева, она позировала голой в постели.

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