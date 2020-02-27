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Эктор Хименес-Браво принципиально перешел на украинский язык
Известный телеведущий родом из Колумбии Эктор Хименес-Браво, который переехал в Украину и ведет кулираное шоу «МастерШеф» на канале СТБ сделал решительное заявление. Он принципиально решил перейти на украинский язык и в работе, и в повседневной жизни и приступил к его изучению. Эктор просит поддержки у подписчиков, обещает писать посты и ждет советов.
«Отныне все мои посты будут на украинском языке. На протяжении многих лет, я изучал русский язык, потому что окружение говорило на этом языке. Для меня это все равно, что китайская. Но в душе я всегда мечтал выучить украинский. Поддержите меня, пожалуйста, на этом нелегком пути и исправляйте мои ошибки», — написал Эктор.
Подписчики телеведущего обрадовались такому заявлению, советуют и другим брать с него пример.
Ранее Хименес-Браво удивил сеть, показавшись на фото обнаженным в постели.
Напомним, что российский телеведущий Алексей Суханов почти безупречно овладел украинским языком, что демонстрирует в эфире. Он получил гражданство Украины.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!