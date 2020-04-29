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Украина

В Украине коронавирусом заразились почти 2 тысячи врачей: в Минздраве назвали причины

20:03 29 апреля 2020 54
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Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

По состоянию на среду, 29 апреля, подтверждено инфицирование COVID-19 уже 1 976 украинских медиков — это каждый пятый заболевший в стране.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook, больше всего медработников инфицировано в Черновицкой области: 264 человека. А по соотношению к общему числу больных в регионе лидируют Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области.

Среди причин заболевания медиков коронавирусом отмечаются:
• отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;
• нарушения определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
• недостаточное обеспечение медперсонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
• неправильное пользование СИЗ, нарушения при их хранении и утилизации.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье были вынуждены временно закрыть станцию экстренной медицинской помощи — медики заболели коронавирусом.

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