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Украина

Нардеп от «Слуги народа» проводит карантин на Кипре – «Схемы»

7:44 30 апреля 2020 158
Холодов
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов, который недавно описал коррупционные схемы на таможне, перед прекращением в Украине регулярного пассажирского авиасообщения вылетел на Кипр и пока не вернулся в страну.

Об этом сообщили журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».

По их сведениям, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов вылетел в Ларнаку (Кипр) 15 марта после обращения президента Зеленского к украинцам с призывом вернуться в страну в ближайшее время из-за закрытия границ.

И уже полтора месяца он находится за пределами страны и не выполняет своих депутатских обязанностей. Правда, несколько раз Холодов участвовал в заседаниях комитета Рады, где он является заместителем главы, в режиме онлайн.

С тех пор компания Sky Up минимум один раз осуществляла эвакуационный рейс украинцев с Кипра, но нардеп якобы не воспользовался возможностью вернуться на родину. Это подтвердили журналистам три несвязанных между собой источника: кипрский правоохранитель, имеющий доступ к базе данных о пересечении границы, сотрудник Госпогранслужбы Украины и представитель авиакомпании.

По информации расследователей, на Кипре у Холодова с женой есть в собственности имение у побережья в городе Лимасол, в котором недавно была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских МАФов.

Ранее, во время парламентских выборов «Схемы» нашли у Андрея Холодова, который является кумом Виктора Медведчука, виллу в Вене за 6 миллионов евро.

Напомним, 17 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Затем его продлили до 11 мая.

В рамках карантина Украины закрыла свои границы и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 24 марта украинцам запретили туристические путешествия.

Украина продолжает эвакуировать украинцев из-за рубежа и одновременно отправлять чартеры с украинскими заробитчанами в Европу.

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