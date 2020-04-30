Украина

Масштабный тайник с огромным количеством техники и боеприпасов, об обнаружении которого накануне заявили правоохранители, является базой, которая уже несколько месяцев принадлежит полку спецназа.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источник в командования 3-го полка спецназа ВСУ. «Это клоунада и показуха, следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназа. На базе наша охрана, а данная техника и вооружение, согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, передается на баланс ВСУ. Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области — это бывшая база Украинской добровольческой армии», — сообщил источник и добавил, что еще в феврале 2020 года база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана полку. Опись всего имущества проводилась совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ.

По словам Юрия Бутусова, информацию о передаче спецназу бывшей тыловой базы подтвердил и руководитель УДА Дмитрий Ярош. «Мы передали ее 3-му полку спецназа, наших бойцов на базе уже нет — там находятся только военнослужащие ВСУ… Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу, сами себя топят», — добавил Ярош.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Херсонщине СБУ обнаружила скрытое место незаконного хранения оружия и боеприпасов. Тайник устроили в полуразрушенном здании в поселке Томарино Бериславского района.

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