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Бывший муж Меган Маркл впервые станет отцом (фото)
Бывший муж герцогини Сассекской Меган Маркл впервые станет отцом. 43-летний продюсер Тревор Энгельсон объявил в соцсетях, что его 33-летняя супруга Трейси Керленд ждет ребенка. В сентябре у пары должна родиться девочка.
Тревор и Крейси (диетолог и дочь банкира-миллионера) поженились 11 мая прошлого года — спустя пять дней после рождения Арчи — первенца Меган и ее второго супруга принца Гарри.
Энгельсон (продюсер фильма «Помни меня» с Робертом Паттинсоном в главной роли и Меган Маркл — в эпизодической) и Маркл познакомились в 2004 году. В 2011-м они сыграли свадьбу. А уже спустя полтора года Меган, начавшая успешно сниматься в Канаде в телесериале «Форс-мажоры», подала на развод, вернув обручальное кольцо Тревору по почте. Как писал в своей книге королевский биограф Эндрю Мортон, Энгельсон, который ни разу публично не высказывался о своих отношениях с Маркл, на самом деле чувствовал себя «куском грязи, прилипшим к подошве ее ботинка». И ничего не хочет о ней знать.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл обрушилась с упреками на королеву из-за Кейт Миддлтон.
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