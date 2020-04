Меган Маркл обвинила своего отца во лжи и опубликовала переписку с ним (фото)

Мир

Адвокаты Меган Маркл предоставили суду новые документы по делу о защите частной жизни, которое она ранее возбудила против газеты The Mail on Sunday. Герцогиня Сассекская и ее муж принц Гарри назвали грубым вмешательством в их личную жизнь публикацию на страницах этого издания отрывков письма Меган, адресованного ее отцу Томасу Марклу. Томас сам передал журналистам это письмо. По словам 75-летнего Маркла, он не собирался делать достоянием гласности глубоко ранившее его письмо дочери, но решился на это после того, как группа ее подруг дала анонимное интервью, в котором было упомянуто это послание. По их словам, оно было написано в примирительном и любящем тоне. Однако сам Маркл говорит, что в письме дочка попросту отчитывала его и не предлагала никаких путей к восстановлению отношений.

Теперь юристы Меган приобщили к делу текстовые сообщения, которые Гарри и Меган посылали Томасу незадолго до своей свадьбы.

Маркл предлагал извиниться за скандал, вспыхнувший после того, как стало известно, что он вступил в сговор с папарацци, инсценировав якобы случайные снимки своей подготовки к будущей свадьбе дочери — снятия мерок для костюма и прочее. СМИ обвинили Маркла в желании подзаработать на браке дочки с принцем, но сам он утверждал, что всего лишь хотел представить себя в выгодном свете. И готов был публично извиниться за свой поступок, признавая его ошибкой.

«Том, это снова Гарри! Мне на самом деле нужно поговорить с вами. Вам не нужно извиняться, мы понимаем обстоятельства, но „публичная огласка“ только ухудшит ситуацию. Если вы любите Мег и хотите сделать все правильно, пожалуйста, позвоните мне, так как возможны два других варианта, которые не потребуют от вас общения со СМИ, которые и создали такое положение вещей. Поэтому, пожалуйста, позвоните мне, чтобы я мог объяснить. Мы с Мег не сердимся на вас, нам просто нужно поговорить с вами», — говорится в одном из сообщений принца Томасу Марклу.

«Любой разговор с прессой выльется в неприятные последствия, поверьте мне, Том. Только мы можем помочь вам, как и пытались с самого первого дня», — говорится в другом сообщении принца.

Свадьба состоялась 19 мая 2018 года. 3 мая Томас Маркл попал в больницу с сердечным приступом, в результате чего не мог присутствовать на торжестве.

В поданных в суд документах указано, что Меган Маркл узнала о болезни отца только из его интервью изданию TMZ. «Я пытаюсь связаться с тобой все выходные, но ты не отвечаешь на звонки и сообщения… Очень волнуюсь за твое здоровье и безопасность и приняла все меры, чтобы защитить тебя, но не знаю, что еще для тебя сделать, раз ты не отвечаешь. Можем ли мы снова послать сотрудников службы безопасности к тебе?», — написала она в сообщении от 15 мая. Томас отказался от охраны.

В документах Меган обвиняет своего отца во лжи. И говорит, что не знала о том, что ее подруги дадут интервью, в котором будут его критиковать. Она также утверждает, что он не ответил ей правдиво на вопросы, связанные с его сговором с папарацци.

«Несмотря на то, что он сказал ей неправду, что причинило ей такой стресс, истица все еще старалась найти способ для того, чтобы обеспечить ему безопасное путешествие в Лондон на ее свадьбу и пыталась убедить его, что не держит на него зла». — говорится в документах.

Ранее Томас заявлял, что готов в случае необходимости выступить в суде против дочери.

Томас и Меган Маркл

Накануне Гарри и его жена Меган объявили, что прерывают сотрудничество с четырьмя ведущими британскими таблоидами — The Sun, The Daily Mail, The Mirror и The Express, обвинив их во лжи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter