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Дело Гандзюк: госисполнители арестовали счета нардепа Кивы
Государственная исполнительная служба арестовала банковские счета народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы, который безосновательно обвинял погибшую херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в коррупции.
Напомним, в октябре 2018 года Кива в эфире телеканала «Эспрессо.TV» заявил, что Гандзюк «сидела на хищении городского бюджета».
Юридическая компания «Міллер» в Facebook сообщила, что 26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева признал недостоверной информацию Кивы (с иском в суд обращался отец Екатерины Гандзюк).
Суд также обязал Илью Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала, что его информация не соответствует действительности.
Кроме того, Кива должен оплатить судебный сбор в размере 1409,60 гривен.
Во исполнение решения суда госисполнителем принято постановление о наложении ареста на денежные средства Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.
В случае неуплаты, против нардепа будет открыто уголовное дело.
Напомним, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла осенью 2018 года в киевской больнице от химических ожогов тела, вызванных серной кислоты.
27 апреля СБУ объявило о завершении следствия по делу о нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Дело будет передано в суд.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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