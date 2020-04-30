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Происшествия

Дело Гандзюк: госисполнители арестовали счета нардепа Кивы

9:54 30 апреля 2020 505
Кива
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Государственная исполнительная служба арестовала банковские счета народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы, который безосновательно обвинял погибшую херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в коррупции.

Напомним, в октябре 2018 года Кива в эфире телеканала «Эспрессо.TV» заявил, что Гандзюк «сидела на хищении городского бюджета».

Юридическая компания «Міллер» в Facebook сообщила, что 26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева признал недостоверной информацию Кивы (с иском в суд обращался отец Екатерины Гандзюк).

Суд также обязал Илью Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала, что его информация не соответствует действительности.
Кроме того, Кива должен оплатить судебный сбор в размере 1409,60 гривен.

Во исполнение решения суда госисполнителем принято постановление о наложении ареста на денежные средства Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

В случае неуплаты, против нардепа будет открыто уголовное дело.

Напомним, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла осенью 2018 года в киевской больнице от химических ожогов тела, вызванных серной кислоты.

27 апреля СБУ объявило о завершении следствия по делу о нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Дело будет передано в суд.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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