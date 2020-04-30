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Хотел обобрать: Елена Степаненко пристыдила Петросяна
Юмористка Елена Степаненко, которая после развода похорошела и стала ведущей собственного шоу на российском телеканале, рассказала, как с бывшим мужем Евгением Петросяном делили совместно нажитое за долгие годы семейной жизни имущество. Точка в звездном споре еще не поставлена, кому что достанется, решит суд.
Степаненко говорит, что хотела избежать скандала и дележки в судах, но Петросян повел себя не по-мужски, хотел лишить ее многого. На что обиженная и обманутая женщина ответила судебным иском.
«Предложил: „Делим поровну. Вот это — мне, это — тебе!“ Я согласилась: „Хорошо — напиши, что и кому“. Написал. Я говорю: „Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую — сюда!“ — впервые поделилась Степаненко подробностями громкого расставания с Евгением Петросяном в эфире своей программы „Еще не вечер“. — Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну. Наш суд — самый лучший в мире», — цитирует Степаненко издание «Собеседник».
Напомним, Петросян ушел от жены к молодой помощнице. Пара тайно сыграла свадьбу. Также СМИ сообщали, что суррогатная мать родила 74-летнему юмористу наследника.
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В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!