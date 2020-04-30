Бритни Спирс сожгла свой тренажерный зал (видео)

Шоу-бизнес

Бритни Спирс призналась в Instagram, что случайно сожгла свой домашний тренажерный зал. И рассказала, как начался пожар. «У меня было две свечи. Одно за другим… Ну, и он сгорел», — заявила она. Это произошло еще около полугода назад. 38-летняя певица сказала, что у нее осталось только два тренажера. Но сработала пожарная сигнализация, и никто из людей, к счастью, не пострадал.

После своей короткой речи поп-звезда продемонстрировала на видео свою очередную тренировку.

Бритни считает, что дело могло обернуться хуже. И прибавила, что все равно больше любит заниматься на свежем воздухе, а не в помещении.

Бритни также сообщила в Instagram, что сильно похудела, так как скучает по своему 26-летнему возлюбленному Сэму Асгари, с которым сейчас не может видеться из-за карантина. И теперь все ее штаны и шорты стали слишком велики.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Как не растолстеть на карантине: Бритни Спирс показала свою тренировку для мышц живота.





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