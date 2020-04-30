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Бритни Спирс сожгла свой тренажерный зал (видео)
Бритни Спирс призналась в Instagram, что случайно сожгла свой домашний тренажерный зал. И рассказала, как начался пожар. «У меня было две свечи. Одно за другим… Ну, и он сгорел», — заявила она. Это произошло еще около полугода назад. 38-летняя певица сказала, что у нее осталось только два тренажера. Но сработала пожарная сигнализация, и никто из людей, к счастью, не пострадал.
После своей короткой речи поп-звезда продемонстрировала на видео свою очередную тренировку.
Бритни считает, что дело могло обернуться хуже. И прибавила, что все равно больше любит заниматься на свежем воздухе, а не в помещении.
Бритни также сообщила в Instagram, что сильно похудела, так как скучает по своему 26-летнему возлюбленному Сэму Асгари, с которым сейчас не может видеться из-за карантина. И теперь все ее штаны и шорты стали слишком велики.
but yes. I burnt it down. I walked past the door to the gym and flames BOOM !!! By the Grace of God the alarm went off after that and yippy hoorah nobody got hurt. Unfortunately now I have only two pieces of equipment left lol and a one-sided mirror gym !!! But it could be much worse so Im grateful. Pssss I like working out better outside anyways !!!
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