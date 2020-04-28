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«Ждем третьего!»: Тарас Тополя и Alyosha станут многодетными родителями (фото)

12:36 28 апреля 2020 300
Тарас Тополя с женой Alyosha
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Лидер группы «АНТИТІЛА» Тарас Тополя и певица Alyosha, намекнувшая ранее на беременность, официально подтвердили, что ждут пополнения. В их семье скоро появится третий ребенок. Артисты рассказали, как готовятся к появлению малыша, чем занимаются на карантине и как новость о братике или сестричке восприняли старшие дети, в эксклюзивном интервью журналу Viva!

«У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти — не мое и не Тараса решение, а Творца. Мы не специально. Я просто чувствовала, что это произойдет и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью…», — рассказала Alyosha.

В этот раз она не стала говорить намеками и устраивать романтичные подсказки мужу, а прямо сообщила результаты теста.

«В прошлый раз я не сразу разгадал послание Алены о будущем первенце, когда она оставила на кухне, среди сладостей, мини-конверт для новорожденных. Тогда это заставило ее немного переживать, поэтому теперь она сообщила о беременности без каких-либо ритуалов — просто огласила результат теста. Мы улыбнулись, поцеловались и начали готовиться к статусу многодетной семьи», — рассказал Тарас.

Он также добавил, что сыновья Рома и Марк с нетерпением ждут появления малыша. Музыкант уверен, что дети будут расти дружно.

«Роман очень чувственный молодой человек. Уверен, он будет давать ребенку много ласки и любви. А Марк, в свою очередь, будет оберегать от обидчиков в будущем, ведь у него такой характер, что может постоять и за себя, и за весь подъезд», — говорит Тополя.

Кого ждут, и когда ребенок появится на свет, звездные родители пока не сообщают. Друзья пары желают им стать родителями девочки.

Ранее Тарас Тополя стал крестным отцом дочки певицы Наталки Карпы. В интервью «ФАКТАМ» она рассказала об особенностях позднего материнства.

На днях второй раз стала мамой дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная.

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