- 13:04 Лолита Милявская официально развелась с пятым мужем
- 13:01 В Украину привезли очередную партию защитных средств для медиков
- 12:55 Цена любви к Украине: Тимофей Нагорный сделал чистосердечное признание
- 12:50 Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом
- 12:46 Синоптик рассказала, какой будет погода в первый день мая
- 12:40 Экс-футболист «Шахтера» угодил в громкий секс-скандал
- 12:34 Масштабный пожар в одесском монастыре: стало известно, кто устроил поджог
- 12:32 Больницы переполнены: командующий ОС рассказал о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе
- 12:23 Регина Тодоренко после скандала решила снять фильм о жертвах домашнего насилия
- 12:23 Пьяный пациент избил фельдшера прямо в "скорой" на Луганщине
- 12:17 Местные выборы и особая процедура для "закона о банках": онлайн-трансляция заседания Рады 30 апреля
- 12:13 Не была пристегнута: в страшной аварии в Мукачево погибла молодая девушка
Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом
Шведская экоактивистка Грета Тунберг, подозревавшая ранее у себя заражение COVID-19, пожертвовала 100 000 долларов Детскому фонду ООН ЮНИСЕФ. 17-летняя Грета хочет, чтобы эти деньги были направлены на защиту детей от коронавируса.
«Как и климатический кризис, пандемия коронавируса — это кризис прав ребенка. Это повлияет на всех детей — сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы будут затронуты больше всего», — заявила она.
Как сообщает France24, 100 тысяч долларов Тунберг получила в качестве денежного приза за свою общественную деятельность от датского фонда Human Act. Такую же сумму эта организация, которая ведет борьбу с бедностью, передала ЮНИСЕФ и от своего собственного имени.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри поговорил о сокровенном с российскими пранкерами, приняв их за Грету Тунберг.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..