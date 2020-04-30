Мир

Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, подозревавшая ранее у себя заражение COVID-19, пожертвовала 100 000 долларов Детскому фонду ООН ЮНИСЕФ. 17-летняя Грета хочет, чтобы эти деньги были направлены на защиту детей от коронавируса.

«Как и климатический кризис, пандемия коронавируса — это кризис прав ребенка. Это повлияет на всех детей — сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы будут затронуты больше всего», — заявила она.

Как сообщает France24, 100 тысяч долларов Тунберг получила в качестве денежного приза за свою общественную деятельность от датского фонда Human Act. Такую же сумму эта организация, которая ведет борьбу с бедностью, передала ЮНИСЕФ и от своего собственного имени.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри поговорил о сокровенном с российскими пранкерами, приняв их за Грету Тунберг.

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