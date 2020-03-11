Принц Гарри поговорил о сокровенном с российскими пранкерами, приняв их за Грету Тунберг (видео)

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Британский принц Гарри, который 9 марта вместе с женой Меган Маркл принял участие в своем последнем официальном мероприятии в качестве высокопоставленного члена королевской семьи, стал жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Они дважды звонили ему по телефону, выдавая себя за шведскую экоактивистку Грету Тунберг и ее отца Сванте. Первый разговор произошел в канун Нового года — еще до того, как Гарри и Меган официально объявили о том, что собираются уйти в отставку. Второй — уже после, 22 января. Оба раза Гарри вел беседу из особняка на канадском острове Ванкувер.

Внук Елизавета II обсудил с россиянами множество тем. Так, он признался, что они с Меган практически не общаются с большинством членов королевской семьи и ведут совершенно «отдельную» жизнь. Относительно своего дяди принца Эндрю, который оказался втянут в скандал вокруг американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, Гарри заявил, что ему практически нечего сказать. «Что бы он сделал или не сделал, это совершенно не имеет отношения ко мне и моей жене», — сказал он.

Он также сказал, что их никто не лишал титулов. И что из-за «технических сложностей» их просто попросили не использовать королевские титулы для того, чтобы зарабатывать деньги. «Но пресса умудрилась так все подать, чтобы казалось, будто нас их лишили», — заявил Гарри и призвал «Грету» не верить всему, что она читает в газетах.

Принц также сообщил, что решил отказаться от дворцовой жизни, чтобы «защитить своего сына», и что это было нелегкое, но правильное решение. «Я думаю множество людей по всему миру могут понять нас и уважать за то, что мы ставим на первое место нашу семью. Это сложно, но мы начнем новую жизнь», — сказал он.

Принц также прокомментировал свои сложные отношения с прессой. «Всю свою жизнь я был частью семьи и частью страны, которые боятся бульварных СМИ, потому что у них так много власти и влияния, а морали нет. С того момента, как я нашел жену, которая была достаточно сильной, чтобы отстаивать то, во что мы верим вместе, они настолько испугались, что теперь невероятно рассержены. Они сражаются, и все, что они пытаются сделать сейчас — это стараются разрушить нашу репутацию, попытаться потопить нас», — сказал Гарри, который судится с рядом британских изданий, обвиняя их в клевете.

По словам Гарри, выйти замуж за принца или жениться на принцессе — это не так уж и здорово, и тут есть много «слоев» и «фрагментов пазлов». И что «нормальная» жизнь — гораздо лучше, чем «королевская».

Гарри также коснулся вопросов политики, которые никогда публично не обсуждают члены королевской семьи. Он заявил, что на руках Дональда Трампа кровь — из-за его подхода к проблемам изменения климата и продвижение угольной индустрии в США. Он назвал политическую систему Великобритании «сломанной». И выразил мнение, что миром управляют «очень больные люди».

Пранкстеры опубликовали разговоры с Гарри на своем Youtube-канале, оформив их в виде мультфильма.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Прочитано по губам: о чем говорили принцы Гарри и Уильям во время последнего совместного выхода.

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