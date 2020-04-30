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Происшествия

Убийство в доме экс-министра: Кожару оставили за решеткой до 25 мая

14:48 30 апреля 2020 134
Кожара
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Экс-министру иностранных дел Украины времен Януковича Леониду Кожаре, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, не изменили меру пресечения.

Шевченковский районный суд Киева оставил Кожару под стражей до 25 мая с альтернативой внесения более 14 миллионов гривен залога.

Напомним, в марте этого года суд применил к Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 14 млн 83 тысячи 400 гривен до 25 мая.

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве гражданина Старицкого, которого нашли в доме экс-министра с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.


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