Сельская учительница с Харьковщины взорвала сеть дистанционными рэп-уроками (видео)

Общество и люди

В Харьковской области учительница биологии из села Яковлевка Ольга Халепа использует при дистанционном обучении во время карантина уроки в стиле рэп.

Как сообщает сайт города Лозовая, эти занятия популярны у школьников.

«Сняла несколько уроков с объяснением серьезных тем, используя природные объекты, а когда дошло до уроков, где знания обобщающие, или ознакомительные, то сама собой пришла в голову написать рэп», — говорит Ольга Халепа.

По ее словам, приготовление ролика занимает несколько часов. Зато от таких занятий уроков в восторге и дети, и их родители.

«Если учитель не удивляет, значит ему будет трудно найти подход к современным детям. Думаю, я их в первую очередь удивила. А еще, точно знаю, что видео просматривают не только ученики того класса, которому предназначены уроки, но старшеклассники. Это их стиль, а учитель всегда должен быть похожим на своих учеников, тогда все на одной волне и это дает положительные результаты», — отмечает учительница.

Напоминаем, что известная рэп-исполнительница alyona alyona еще года два назад была воспитательницей в детсаду под Киевом.

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