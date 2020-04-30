Покушение на украинского разведчика в Киеве: суд вынес приговор личному охраннику главы Ингушетии

Украина

Голосеевский райсуд Киева приговорил двух граждан Российской Федерации к 7 и 8 годам тюрьмы, осудив их по ряду статей, в том числе и за покушение на совершение террористического акта — попытку подорвать автомобиль сотрудника украинской разведки.

Как напоминают в Офисе генпрокурора, 4 апреля 2019 года россияне по заданию спецслужб РФ попытались установить взрывчатку, однако она сдетонировала в руках у подрывника — этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

«Один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации», — отметили в прокуратуре и добавили, что диверсанты долго готовились к покушению.

«Многомесячная подготовка включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызской Республики, слежку за возможными местами проживания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление самодельного взрывного устройства, а также приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов», — добавили в Офисе генпрокурора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной 2019 года силовики сообщали о задержании 8 человек, подозреваемых в содействии террористической группе. В частности, задержали россиян Алексея Комаричева и Тимура Дзортова, а также шестерых украинцев, в том числе и действующего сотрудника Госпогранслужбы. Последний в течение нескольких лет получал из информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о разведчике и его близких, которую передавал боевикам.

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