Происшествия

Подрыв авто разведчика в Киеве: видео происшествия попало в сеть

В сеть выложили видеокадры, на которых запечатлен момент взрыва автомобиля Chevrolet украинского разведчика в Киеве. Диверсант, который заложил взрывчатку в авто, стоявшее рядом с супермаркетом на улице Академика Вильямса, 5, мог быть связан с особыми группировками, специализирующимися на силовых акциях, актах устрашения .

Видео на своей страничке в социальных сетях выложил ресурс «Киев Оперативный».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», взрыв в Голосеевском районе столицы произошел в ночь на четверг, 4 апреля. Мужчина, находившийся рядом с автомобилем, получил тяжелые травмы — ему оторвало кисть.

Позже выяснилось, что взрывчатку планировали установить в автомобиле офицера украинских разведслужб, но самодельная мина взорвалась в руках у диверсанта.





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