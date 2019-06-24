Происшествия

Причастен пограничник: вскрылись детали о покушении на разведчика в Киеве

Печерский районный суд Киева принял решение оставить под стражей без внесения залога сотрудника Госпогранслужбы, причастного к покушению на украинского разведчика в апреле 2019 года. Об это сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Сообщается, что 12 июня гражданину Н. сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт.

Речь идет о теракте, который готовил россиянин Алексей Комаричев, который 4 апреля сам пострадал от взрывчатки, заложенной под автомобиль.

17 апреля силовики сообщали о задержании 8 человек, подозреваемых в содействии террористической группе. В частности, задержали россиян Алексея Комаричева и Тимура Дзортова.

Как сообщили в ГПУ, по делу о теракте против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины были арестованы два гражданина России, которые являются исполнителями преступления, и шесть граждан Украины, которые были их пособниками.

По информации ведомства, действующий сотрудник Госпогранслужбы в течение трех лет «незаконно получал из информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем и его близких родственниках, которая передавалась террористам».

В данный момент подозреваемому грозит от 10 лет до пожизненного срока лишения свободы.

Напомним, взрыв в Киеве прогремел 4 апреля около двух часов ночи. Взорвался автомобиль, припаркованный на улице Академика Вильямса в Голосеевском районе столицы рядом с торговым центром. Рядом с авто с тяжелыми травмами был обнаружен мужчина средних лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», глава СБУ Василий Грицак сообщил, что организатором убийств полковника СБУ Александра Хараберюша, командира спецназа ГУР Максима Шаповала, а также неудачной попытки подрыва авто украинского офицера в Голосеевском районе Киева, был начальник департамента контрразведки ФСБ России Дмитрий Минаев.

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