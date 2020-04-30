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Украина

В июне студенты вузов могут вернуться в аудитории, — Минобразования

18:15 30 апреля 2020 95
Аудитория
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

При снятии ограничительных карантинных мер студенты уже в июне смогут вернуться аудитории. Ранее Минобразования рекомендовало вузам организовать дистанционное завершение учебного процесса.

Как сообщает УНН, заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный заявил о возможных изменениях в учебном процессе.

«Если будут сняты ограничения, которые сейчас запрещают нам находиться в учебных аудиториях, библиотеках… то, мы сможем еще в июне вернуться к учебе, это будет решение каждого отдельного университета… Не исключено, что мы можем вернуться в июне к учебе. Это в первую очередь может касаться защиты дипломных работ, если никак не удается их организовать дистанционно», — сказал на брифинге Стадный.

Ранее сообщалось, что киевские школы попросили отменить государственную итоговую аттестацию выпускников 11 классов.

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