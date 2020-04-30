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Опасные медицинские отходы из киевских больниц просто выбрасывали на свалку (фото)
Правоохранители пресекли вывоз опасных медицинских отходов в места стихийных свалок. Ранее на свалке под Киевом нашли тело младенца.
Как сообщает Офис генерального прокурора, специализированная компания должна была утилизировать опасные медицинские отходы в отведенных местах. Но вместо этого организация вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов, расположенные в Киевской области. Медицинские отходы включали шприцы, маски, халаты
Проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Изъяты вещественные доказательства.
Ранее сообщалось, что мусор из Львова обнаружили посреди поля в Житомирской области.
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