Происшествия

Опасные медицинские отходы из киевских больниц просто выбрасывали на свалку (фото)

Правоохранители пресекли вывоз опасных медицинских отходов в места стихийных свалок. Ранее на свалке под Киевом нашли тело младенца.

Как сообщает Офис генерального прокурора, специализированная компания должна была утилизировать опасные медицинские отходы в отведенных местах. Но вместо этого организация вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов, расположенные в Киевской области. Медицинские отходы включали шприцы, маски, халаты и т. д. Среди обслуживаемых медучреждений Киева могли быть и опорные больницы, принимающие больных коронавирусом COVID-19.

Проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Изъяты вещественные доказательства.

Ранее сообщалось, что мусор из Львова обнаружили посреди поля в Житомирской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter