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Украина

Освобожденных из плена украинцев наконец отпустили из обсервации

12:42 1 мая 2020 31
Люди на карантине
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

У украинцев, которые вернулись на подконтрольные правительству территории в рамках обмена пленными 16 апреля и которых отправили на карантин, закончился срок обсервации.

Как сообщает глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, двое из них возвращаются домой уже 1 мая, а остальные будут проходить психологическую и медицинскую реабилитацию в специализированных медучреждениях.

«Расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство», — заявил он и добавил, что им несколько раз проводили тестирование на коронавирусную инфекцию: «Каждому провели тестирование с помощью быстрых тестов и по два ПЦР-исследования — в начале и в конце обсервации. Полученные результаты все — отрицательные».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, комментируя тот факт, что среди освобожденных боевиками были лишь двое военнослужащих, заявил, что оккупационные администрации очень неохотно отпускают пленных из этой категории.

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