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Синоптик рассказала, где в выходные пройдут дожди
В субботу, 2 мая, осадки, которые пришли в Украину, ожидаются в западной части страны, а также в Винницкой и Житомирской областях.
«Есть вероятность локальных дождей на Сумщине, Харьковщине, местами в Одесской области. В большинстве районов востока, центра и юга будет сухо», — такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в субботу — до + 18 + 24 градусов. В западных регионах будет прохладнее — до + 14 + 18 градусов, а на востоке страны, в Днепре, Кропивницком и их районах — местами до +26 градусов.
«В Киеве кратковременное похолодание 1 мая сменится в воскресенье, 2 мая, возвращением тепла — до +22 градусов. Существенный дождь возможен, разве что, локально», — прогнозирует синоптик и добавляет, что в понедельник, 3 мая, также будет тепло, а со вторника, 4 мая, ожидается очередное похолодание.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!