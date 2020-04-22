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В Херсоне два хулигана едва не сожгли синагогу: происшествие попало на видео
Преступление в Херсоне было совершено ночью 20 апреля, а 22 апреля в сети появилось видео инцидента. Около трех часов на «102» позвонил житель Херсона и рассказал, что видел, как неизвестные люди подожгли бутылки с горючей жидкостью, бросили ее под расположенное по улице Театральной здание иудейской религиозной общины (на видео с 1 мин 16 сек).
Поджигатели скрылись. Пожара, к счастью, не произошло.
При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции обнаружила остатки стеклянной бутылки с остатками легковоспламеняющейся вещества. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета. Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника, причастного к совершению правонарушения.
На этот инцидент отреагировал посол Израиля в Украине Джоел Лион.
«Рад был услышать, что эта антисемитская атака на синагогу Херсона оказалась неудачной. Уверен, что очень скоро полиция Херсонской области найдет виновных и привлечет их к ответственности.
Нельзя забывать, что во время Холокоста перед убийством евреев сожгли синагоги!» — написал дипломат на своей странице в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Ровно пьяные хулиганы после празднования Пасхи подожгли полицейский автомобиль и облили бензином мебель в полиции.
Также «ФАКТЫ» сообщали, что в охваченной пожарами Киевской области действовала пара поджигателей на скутерах.
После задержания полицией подозреваемых в умышленном поджоге леса в Киевской области разгорелся скандал: так называемые «скутеристы» отвергли свою причастность к инциденту.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.