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В Обухове под Киевом после ДТП перевернулся КамАЗ: видео с места смертельной аварии
В Обухове (Киевская область) грузовик врезался в легковушку и перевернулся — водитель Mazda погиб на месте. Ранее под Киевом фура протаранила два автобуса — два человека погибли, еще четверо госпитализированы.
Видео с места смертельного ДТП в Обухове в сеть выложил ресурс «dtp.kiev.ua». Сообщается, что обе машины вылетели с дороги, а грузовик перевернулся.
«Пассажир Mazda получил серьезные травмы и тяжелом состоянии госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал. Чудом никто из случайных перехожих не получил травм. Подробности аварии устанавливаются», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на проспекте Бажана погибла женщина-пешеход — машина вылетела на тротуар. Медики госпитализировали 34-летнего водителя «БМВ», у которого, по предварительным данным, случился тяжелый инсульт.
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