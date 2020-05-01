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Происшествия

В Обухове под Киевом после ДТП перевернулся КамАЗ: видео с места смертельной аварии

14:13 1 мая 2020 115
ДТП в Обухове
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Обухове (Киевская область) грузовик врезался в легковушку и перевернулся — водитель Mazda погиб на месте. Ранее под Киевом фура протаранила два автобуса — два человека погибли, еще четверо госпитализированы.

Видео с места смертельного ДТП в Обухове в сеть выложил ресурс «dtp.kiev.ua». Сообщается, что обе машины вылетели с дороги, а грузовик перевернулся.

«Пассажир Mazda получил серьезные травмы и тяжелом состоянии госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал. Чудом никто из случайных перехожих не получил травм. Подробности аварии устанавливаются», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на проспекте Бажана погибла женщина-пешеход — машина вылетела на тротуар. Медики госпитализировали 34-летнего водителя «БМВ», у которого, по предварительным данным, случился тяжелый инсульт.

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