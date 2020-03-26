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Происшествия

Смертельное ДТП под Киевом: фура протаранила два автобуса, погибли люди

5:55 26 марта 2020 52
ДТП на Одесской трассе
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на четверг, 26 марта, на Одесской трассе, где в начале месяца случилось масштабное ДТП с участием десяти машин, произошла новая авария: приблизительно на 40-м километре грузовой Mercedes-Benz совершил наезд на два автобуса ПАЗ.

Об этом передает корреспондент нашего издания с места ДТП.

По его информации, водитель фуры прибыл из-за границы и следовал в направлении Киева.

На неосвещенном участке дороги он налетел на два стоявших автобуса ПАЗ.

Вследствие удара с автобусов слетели баллоны с газом, произошла его утечка, и существовала опасность взрыва. К счастью, этого не произошло.

Отметим, что все рассказанное выше — лишь одна из версий случившегося. Дело в том, что выяснить обстоятельства данного трагического ДТП не удалось: два человека, находившихся в автобусах погибли, еще четверо госпитализированы.

Водитель фуры, иностранец, не пострадал, но пообщаться с ним не удалось. На месте ЧП работали спасатели, медики.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне в Житомире бетономешалка опрокинулась на троллейбус с пассажирами.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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