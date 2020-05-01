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Изрезал ножом: в Киеве мужчина пытался расправиться с собакой
Полицейские спасли от гибели собаку, которой были нанесены ножевые ранения. Ранее в Одессе женщина замучила 15 собак.
Как сообщает Патрульная полиция Киева в своем Facebook, правоохранители приехали на вызов на проспект Победы. Они обнаружили собаку с ранениями грудной клетки и сильным кровотечением. Ей уже помогали владелец и неравнодушные граждане.
Собаку доставили в ветеринарную клинику на служебном автомобиле полиции. Псу Батыру провели длительную и сложную операцию. Сейчас он продолжает находиться в тяжелом состоянии
Патрульные также задержали мужчину, который подозревается в нанесении ранений собаке.
Ранее сообщалось, что на Буковине девушка поила собаку спиртным, записала это на видео, а затем выложила ролик в соцсеть.
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