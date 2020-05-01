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Общество и люди

Изрезал ножом: в Киеве мужчина пытался расправиться с собакой

17:31 1 мая 2020 176
Операция
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Полицейские спасли от гибели собаку, которой были нанесены ножевые ранения. Ранее в Одессе женщина замучила 15 собак.

Как сообщает Патрульная полиция Киева в своем Facebook, правоохранители приехали на вызов на проспект Победы. Они обнаружили собаку с ранениями грудной клетки и сильным кровотечением. Ей уже помогали владелец и неравнодушные граждане.

Собаку доставили в ветеринарную клинику на служебном автомобиле полиции. Псу Батыру провели длительную и сложную операцию. Сейчас он продолжает находиться в тяжелом состоянии

Патрульные также задержали мужчину, который подозревается в нанесении ранений собаке.

Ранее сообщалось, что на Буковине девушка поила собаку спиртным, записала это на видео, а затем выложила ролик в соцсеть.

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