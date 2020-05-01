Под Херсоном врачи спасают двухмесячного младенца с разбитой головой и переохлаждением

Происшествия

В Чаплынскую районную больницу Херсонской области доставили двухмесячного мальчика из села Новопавловка в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него гематому на голове и сильное переохлаждение тела. Жизнь ребенка висела на волоске, и его незамедлительно отправили в Херсонскую детскую областную клиническую больницу, где сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.

По месту жительства несовершеннолетнего сразу выехала следственно-оперативная группа районного подразделения полиции, куда о случившемся сообщили врачи. На месте полицейские выяснили, что накануне во время посещения семьи, находящейся «в сложных жизненных условиях», инспекторы службы по делам детей обнаружили двухмесячного мальчика с огромным синяком на голове. Ребенок был истощен и с явной потерей массы тела. Социальные работники вызвали карету «скорой» и младенца доставили в больницу.

Полицейские выяснили, что в семье есть еще четверо детей. Семья эта уже несколько лет находится на учете в службе по делам детей. Родители уже имели несколько административных протоколов о ненадлежащем воспитании детей. Жила семья за счет пособий на детей.

Как сообщил «ФАКТАМ» и.о. начальника отдела ювенальной превенции полиции Херсонской области Виталий Сайфутдинов, по этому факту следователями Каланчацкого отделения полиции в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье Уголовного кодекса Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опекаилипопечения». Решается вопрос об изъятии всех пятерых детей из неблагополучной семьи.

Ранее в Днепре при странных обстоятельствах умер двухлетний мальчик. Приехавшие на место происшествия медики обнаружили, что у ребенка была огромная гематома на лбу и синяки по всему телу. А его мать заявила, что ребенок сильно ударился об батарею.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter